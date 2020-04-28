شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض قليلاً قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط ترقب لقرار الاحتياطي الاتحادي الذي بدأ اجتماعه اليوم ويستمر حتى الغد.



ومن المتوقع إعلان البنك المركزي الأمريكي عن قرار بالإبقاء على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير، وهو مستوى أكد تثبيته لفترة من الوقت.



وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" على حسابه بموقع "تويتر" بأن المزيد والمزيد من الولايات تفتح اقتصاداتها بشكل سريع وآمن.

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يأتي ذلك ضمن خطة اقترحها "ترامب" من أجل إنقاذ الملايين من الوظائف المفقودة بسبب أزمة فيروس كورونا وأضراره على مختلف القطاعات.



وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة حاجز مليون حالة بالتزامن مع تجاوز العدد ثلاثة ملايين حالة على مستوى العالم بينما توفي ما يقرب من 211 ألف شخص عالمياً.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.4 نقطة.