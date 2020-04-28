الاقتصاد

النفط يرتفع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع أداء النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية وتفعيل اتفاق "أوبك+" أوائل الشهر المقبل.


وسوف يدخل اتفاق "أوبك" وحلفائها من المنتجين المستقلين بخفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا حيز التنفيذ بداية من مايو/أيار ولمدة شهرين لمواجهة تداعيات فيروس وإضراره بالطلب العالمي.


ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية غير رسمية بشان مخزونات النفط في الولايات المتحدة، بينما ستعلن إدارة معلومات الطاقة غدا عن بياناتها الرسمية.

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وصرح وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" بأنه يتحدث مع وزير الطاقة في الولايات المتحدة من أجل التعاون في صياغة خطة لدعم شركات النفط المتضررة من الفيروس.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 12.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 13.6 دولار وأقل سعر عند 10.07 دولار.


وصعد "برنت" بنسبة 1.3% إلى 20.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 21.2 دولار وأقل سعر عند 18.7 دولار.

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