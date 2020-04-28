شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط بين المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 11.30 والمقاومة 14.25 مجدداً، مما يجعلنا نقف على الحياد إلى أن يتمكن السعر من اختراق أحد هذين المستويين ومن ثم تحديد أهدافه التالية بشكل أدق، مع الإشارة إلى أن كسر الدعم سيدفع السعر إلى مستويات تبدأ عند 10.0 وتمتد إلى 6.80، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 16.65 مبدئياً.

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