شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى: جائحة كورونا خفضت التجارة العالمية للنصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن جائحة كورونا خفضت حركة التجارة العالمية للنصف نتيجة إلى تعطل سلاسل القيمة العالمية التي تمثل ما يقرب من نصف التجارة العالمية بسبب إغلاق المصانع وتأخر استئناف التشغيل.

وأضافت وزيرة التعاون الدولى حول تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمى، أنها أثرت على الصناعة والإنتاج، حيث إن الجائحة أدت إلى تعطل دورات التصنيع والإنتاج حيث انخفض حجم الإنتاج العالمي بسبب توقف المشروعات الاستثمارية الناجمة عن ضعف مستويات ثقة المستثمر والمستهلك معًا.

جاء ذلك خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى المشترك اليوم بالفيديو بآلية "الويبينار" ويحمل عنوان "جائحة COVID-19: كورونا فيروس فرصة وشيكة لتعددية الأطراف".

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وأشارت الوزيرة إلى أن أبرز القطاعات التى تضررت وشهدت انخفاضًا كبيرًا وعجزًا فى الايرادات، القطاعات الرائدة مثل السياحة والنقل التي تشكل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات في العديد من البلدان النامية بشدة بسبب انخفاض الطلب وزيادة القيود على السفر.

كما تطرقت الوزيرة الى تأثر الوظائف بالجائحة وكذلك العمالة الموسمة وهو ما دفع الحكومة إلى صرف 500 جنيه لكل عامل خلال الأزمة المالية كما زاد تمويل الضمان الاجتماعى من 18.5 مليار جنيه إلى 19.3 مليار جنيه نتيجة إضافة نحو 100 ألف أسرة مع التركيز على اليات لمنع انتشار الفيروس من خلال استخدام التكنولوجيا .

يشار إلى أن غرفة التجارة الامريكية تنظم اجتماعات شهرية وسنوية حول العديد من الموضوعات الاقتصادية ولجات الى التعامل من خلال اللقاءات الافتراضية كإجراء احترازى ضد فيروس الكورونا.