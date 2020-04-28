شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء السودانى: التضخم يرتفع إلى 81.64% فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان اليوم الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوى للبلاد ارتفع إلى 81.64 % فى مارس من 71.36 % في فبراير، وذلك بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات والوقود.

اتخذت حكومة البلاد الانتقالية، التي ورثت نظام دعم فضفاضا، خطوات في وقت سابق هذا العام في اتجاه تقليص الدعم، بما في ذلك بيع بعض الوقود بأسعار تجارية.

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كما ضاعفت هذا الشهر سعر الخبز المدعم في العاصمة الخرطوم إلى جنيهين للرغيف من جنيه واحد، مع طرح رغيف جديد أصغر حجما بالسعر القديم إرضاء لأصحاب المخابز الذين شكوا من خسائر حادة.

زاد التضخم في السنوات الأخيرة مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات وسوق سوداء للدولار الأمريكي.

وأثار نقص الخبز والوقود الذي صاحبته زيادات ضخمة في الأسعار احتجاجات أدت إلى الإطاحة بعمر البشير من الرئاسة في أبريل نيسان العام الماضي.