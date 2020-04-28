شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. تبدأ من 34 جنيهًا للمستهلك والبيض من 37 جنيهًا للكرتونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28 - 4-2020، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، استقرارًا وفق الأسعار المعلنة بشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة 29 – 31 جنيهًا للكيلو.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن من المزرعة سجلت 29-31 جنيها للكيلو، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 34-37 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة، مشيرًا الى أن الأسعار فى الأسواق مستقرة.

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وأضاف السيد لـ"الخليج 365" أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة 30جنيهًا وتباع فى محلات التجزئة بين35-36جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين9-11 جنيهًا، فيما سجلت سعر كرتونة البيض 32 جنيهًا وتباع للمستهلك 37 - 42جنيهًا.

جدير بالذكر أن شعبة الثروة الدواجن بالغرفة التجارية، أكدت ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويًا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".

وأوضحت أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30% من إجمالى الإنتاج، مشيرًا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس ما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر، وأن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، إضافة إلى ارتفاع إنتاج مصر من البيض ليصل إلى 13 مليار بيضة سنويًا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا، وأن مصر يمكن أن تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل.