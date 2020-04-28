شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر برميل النفط الكويتى 48 سنت ليسجل 13.63 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، انخفاض سعر برميل النفط الكويتي 48 سنت ليبلغ 13.63دولار للبرميل في تداولات أمس مقابل 14.11دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضية وذلك وفقا لوكالة كونا.

وشهدت أسعار النفط اليوم، انخفاضا وسط مخاوف بشأن تضاؤل طاقة تخزين الخام عالميا وتنامي المخاوف من أن يأتي تعافي الطلب على الوقود بطيئا مع تخفيف الدول القيود المفروضة على الأنشطة والحياة الاجتماعية لاحتواء جائحة كورونا.

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وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى مستوى متدن عند 10.64 دولار للبرميل اليوم، وسجل هبوطا 12.8% أو 1.64 دولار إلى 11.14 دولار للبرميل، وانخفض الخام الأمريكي 25% أمس.

كما انخفض خام القياس العالمي برنت إلى 18.85 دولار وفي أحدت تعاملات فقد 4.3% ما يوازي 85 سنتا إلى 19.14 دولار للبرميل، وأمس خسر خام القياس 6.8% وينتهي العمل بعقد الخام تسليم يونيو في 30 أبريل.

ويبدأ اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا خفض قياسي لإنتاج النفط بحوالي عشرة ملايين برميل يوميا بداية من أول مايو.