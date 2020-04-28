شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى: 10% مساهمة تحويلات المصريين فى الناتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى أنه فيما يتعلق بالاقتصاد المصرى، فإننا دخلنا ازمة فيروس كورونا بقوة حيث لدينا احتياطات قوية من النقد الاجنبى والعملات الأجنبية .

وجاء ذلك خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى المشترك اليوم بالفيديو بألية "الويبينار" ويحمل عنوان "جائحة COVID-19: كورونا فيروس فرصة وشيكة لتعددية الأطراف".

وأضافت الوزيرة أن هناك 5 عوامل ستؤثر على الاقتصاد المصرى نتيجة الجائحة مما يستلزم اهمية تعاون الشركاء مع مصر لدعمها الفترة المقبلة.

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ومن هذه العوامل أشارت الوزيرة إلى أن حجم تحويلات المصريين من الخارج بلغ 26.8 مليار دولار أغلبها كان من دول الخليج، والتى تأثرت حاليا بالأزمة المتعلقة بانخفاض أسعار النفط ، وبالتالى تأثر الشركات التى يعمل بها المصريين، لافتة إلى أن التحويلات تساهم بـ 10% من الناتج المحلى الإجمالى .

أضافت رانيا المشاط أن حجم دخل السياحة بلغ 13 مليار دولار من السياحة، والتى تأثرت بسبب الفيروس بنسبة 80% مقارنة بالفترة السابقة من العام الماضى ، وتساهم بـ 5% من الناتج المحلى الإجمالى .

واوضحت أن الانخفاض فى التجارة العالمية وحركة النقل جراء الجائحة ستؤثر سلبا على ايرادات قناة السويس البالغة نحو 6 مليارات دولار، مشيرة ان ما يتعلق بالحرب المتعلقة بالنفط وما يتبعها من تاثيرات ستؤثر أيضا على مصر بجانب زيادة أسعار السلع الواردة إلى مصر حيث تعد مصر سوقا كبيرا لاستيراد السلع من الخارج.

يشار إلى أن غرفة التجارة الأمريكية تنظم اجتماعات شهرية وسنوية حول العديد من الموضوعات الاقتصادية ولجات إلى التعامل من خلال اللقاءات الافتراضية كإجراء احترازى ضد فيروس الكورونا.