شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا فى "تاون جاس" وعزل المخالطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بقطاع البترول، عن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لأحد العاملين بإحدى الإدارات بشركة تاون جاس بالمقر الرئيسي بالوراق .

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه بعد الاشتاه بالحالة تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتم نقل المصاب إلي إحدي المستشفيات للعزل والتى أكدت إيجابية الحالة .

وأوضح المصدر أنه تم عزل المخالطين للحالة وتعقيم وتطهير المبني الرئيسي للشركة بالوراق .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.

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وأضاف بيان أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحى تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحى، و337 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.