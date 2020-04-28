شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الشركات البريطانية تسجل أدنى مستوى خلال 10سنوات أواخر 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات رسمية، اليوم، الثلاثاء، أن ربحية الشركات البريطانية تراجعت إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عشرة أعوام في الشهور الثلاثة الأخيرة من 2019 ، بفعل مخاوف بشأن الضبابية السياسية المتعلقة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي أكثر من تفشي كورونا.

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وانخفض صافي معدل العائد للشركات الخاصة غير المالية إلى 9.3 % في الربع الأخير من العام مقارنة مع 9.8% في الربع الثالث من 2019 وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من 2009 عندما كان الاقتصاد في أوج الأزمة المالية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية "زيادة صافي رأس المال الموظف اقترن مع انخفاض صافي فائض التشغيل وأدى إلى الحركة النزولية في صافي معدل العائد".