شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تعاود الارتفاع بجلسة الثلاثاء.. وصعود أسهم 110 شركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاود اللون الأخضر ليكسو مؤشرات البورصة المصرية مرة ثانية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعلميات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.723 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 374.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.8 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.77% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.85%، والعرب على 5.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.39% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.60%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.4 مليون جنيه، 3 مليون جنيه، 104 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 36 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 78.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10415 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 1623 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12239 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 4000 نقطة.

Advertisements

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1124 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 708 نقطة.

وصعدت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

وقررت إدارة البورصة المصرية، أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومي خلال شهر رمضان بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.