شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى المصرى يوجه ميزانية إذاعة حملته الإعلانية التليفزيونية لدعم أهل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لمسئوليته تجاه المجتمع، بادر البنك الأهلي المصري بتوجيه مزيد من المساندة والدعم لأهل مصر في مواجهة التداعيات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا ، حيث قرر البنك التوسع في دوره القومي في مواجهة تلك الأزمة من خلال توجيه ميزانية إذاعة حملته الاعلانية التليفزيونية بالكامل والتي كان مخططا إذاعتها خلال شهر رمضان الحالي بعدد من القنوات التليفزيونية بحيث توجه تلك الميزانية لدعم ومساندة الفئات المتضررة من الأزمة وكذا دعم جيش مصر الابيض الذي يواجه انتشار الوباء.

وصرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن تلك الخطوة تأتي استشعارا من البنك لمسئولياته في الوقوف كعادته داعما رئيسيا للدولة وللمواطن المصري خاصة في أوقات الأزمات كتلك التي تمر بها البلاد والعالم بأكمله، حيث يتبني البنك استراتيجية مدروسة في مساهماته في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية تعتمد على التكامل ودراسة احتياجات المواطن المصري وتطبيق معايير الاستدامة لتحقيق أفضل تأثير على المجتمع.

وأضاف أنه سيتم الاستفادة من الميزانية المخصصة للحملة الإعلانية في أوجه عديدة لمواجهة الأزمة ومن بينها تبرع البنك بمبلغ 3 ملايين جنيه لمستشفيات جامعة عين شمس من خلال دعم المستشفى التخصصي التابع لها بمدينة العبور والذي يعد مستشفى عزل للحالات المصابة بالفيروس مجهز بالكامل، إضافة إلي دعم معامل مستشفيات الجامعة والمعتمدة من وزارة الصحة لإجراء التحاليل اللازمة لاكتشاف الحالات المصابة حيث قدم البنك دعما لها بمبلغ 3.4 مليون جنيه.

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كان البنك الأهلي المصري قد سبق له المساهمة مع صندوق تحيا مصر بمبلغ 80 مليون جنيه في المبادرة التي أطلقها الصندوق لمقابلة المتطلبات الطبية لمواجهة أزمة كورونا المستجد فور إطلاق المبادرة، اضافة الى دعم مبادرة اتحاد بنوك مصر التي وجهت لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من الأزمة بالتبرع بمبلغ 80 مليون جنيه أخري، وكذلك توجيه عبوات منتجات غذائية لهم ولأسرهم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، كما ساهم البنك في إطلاق حساب 111111 لتدعيم موارد المستشفيات الجامعية بمبلغ 10 مليون جنيه وكذلك دعم مؤسسة أهل مصر للتنمية في تجهيز مبني الحجر الصحي التابع للمؤسسة بمبلغ 10 ملايين جنيه ليصل بذلك إجمالي مساهمات البنك في دعم المجتمع لمواجهة تداعيات أزمة كورونا لما يقرب من مائتي مليون جنيه، فيما بلغت إجمالي مساهمات البنك في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية هذا العام لما يجاوز 1.8مليار جنيه حتي تاريخه مقارنة بمبلغ 1.5 مليار جنيه علي مدار السنة السابقة بالكامل.

تلك المساهمات المستمرة إنما تأتي لتؤكد ايمان البنك الأهلي المصري بأنه الداعم الأكبر للمواطن المصري والذي يعد المحور الأساسي لخطط واستراتيجيات البنك، وانه دائما.. بنك أهل مصر.