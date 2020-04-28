شكرا لقرائتكم خبر عن بي.بي تستهدف تحقيق ربح عندما يقل السعر عن 35 دولارا للبرميل في 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لبي.بي إن الشركة تسعى لخفض الإنفاق والتكاليف كي تتمكن من تحقيق ربح عند مستوى سعر أقل من 35 دولارا لبرميل النفط العام المقبل مقارنة مع 56 دولارا للبرميل العام الماضي.
وأعلنت الشركة خفض الانفاق العام الجاري بنسبة 25 % إلى 12 مليار دولار عقب انهيار أسعار النفط في الآونة الأخيرة، وقال لوني لرويترز إن الشركة قد تخفض الميزانية بما بين مليار وملياري دولار إضافيين.
وتابع لوني أن الشركة تتوقع انخفاض الطلب العالمي بنحو 15 مليون برميل يوميا في الربع الثاني بسبب قيود الحركة المرتبطة بفيروس كورونا أي حوالي 15% من الاستهلاك في عام 2019.
وقال لوني "سيظل هذا الأمر مستمر لبعض الوقت".
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