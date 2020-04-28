شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى: نأمل بدور أكبر للقطاع الخاص فى التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أهمية مشاركة القطاع الخاص بنسبة أكبر في مشروعات التنمية؛ نظراً لدوره كمحرك رئيسيّ للنمو، وأن ذلك يمكن تنفيذه من خلال التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص ومن خلال العمل بآلية ppp.

وجاء ذلك خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى المشترك اليوم بالفيديو بآلية "الويبينار" ويحمل عنوان "جائحة COVID-19: كورونا فيروس فرصة وشيكة لتعددية الأطراف".

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وأضافت الوزيرة أن مصر من أول الدول فى إفريقيا والشرق الأوسط دعما للمرأة سواء من خلال الأزمة الحالية، أو من خلال عدم التمييز بين الجنسين فى مختلف المجالات، لافتة إلى أن من ابرز مواجهة أزمة كوفيد 19 اللجوء إلى المجتمع الرقمى فى كل المجالات مع التركيز على 4 محاور هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

يشار إلى أن غرفة التجارة الأمريكية تنظم اجتماعات شهرية وسنوية حول العديد من الموضوعات الاقتصادية ولجات الى التعامل من خلال اللقاءات الافتراضية كإجراء احترازى ضد فيروس الكورونا.