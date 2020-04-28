قال عملاق الطاقة الفرنسي توتال إن مشروعه المشترك للبتروكيماويات البالغ قيمته خمسة مليارات دولار مع أرامكو السعودية في مدينة الجبيل بالمملكة لن يتأثر بتخفيضات مزمعة في الاستثمار، رغم أن الشركاء يركزون على السيطرة على التكاليف.
ومثل شركات نفطية أخرى، أعلنت توتال تخفيضات حادة في الانفاق ومن المتوقع أن تعلًق بعض المشاريع بعد أن أدت إجراءات العزل العام لإحتواء فيروس كورونا إلى تدمير الطلب على الوقود وانهيار في سعر النفط.
وقالت الشركة الفرنسية في بيان إلى رويترز يوم الثلاثاء ”الهدف الذي أعلنته توتال مؤخرا لخفض انفاقها الرأسمالي للعام 2020، بما في ذلك 500 مليون دولار في قطاع المصب، لا يشمل هذا المشروع“.
وأضافت أن الشركاء يركزون على السيطرة على التكاليف وأن الدراسات الهندسية جارية لمجمع أميرال للبتروكيماويات الكائن إلى جوار مصفاة ساتورب.
وقالت توتال إن من المتوقع أن يبدأ تشغيل المجمع، الذي يشمل وحدة تكسير مختلطة اللقيم بطاقة انتاجية 1.5 مليون طن سنويا من الايثلين، في 2024. وأضافت أن الشركاء يواصلون جهودهم للتقيد بالجدول الزمني المعلن.
كانت هذه تفاصيل خبر توتال تقول تخفيضات في الإنفاق لن تشمل مشروع أميرال في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.