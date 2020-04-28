شكرا لقرائتكم خبر عن فيبكو تُجدد اتفاقية تسهيلات بقيمة 30 مليون مع بنك البلاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" عن تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع بنك البلاد، بقيمة 30 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، أن مدة التمويل ستكون سنة ميلادية واحدة تبدأ بتاريخ 25 مارس 2020 وتنتهي بتاريخ 25 مارس 2021.

وأشار البيان إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر لصالح بنك البلاد، علماً بأن الهدف من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل للشركة وشركتها التابعة (شركة فبك للصناعة).

يُذكر أن "فيبكو" أتمت، خلال أبريل الجاري، صفقة الاستحواذ على كامل حصة الشريك "شركة إيراد للاستثمار" في شركتها التابعة "فبك للصناعة"، التي تضمنت توقيع عقد التأسيس المعدل لشركة فبك للصناعة أمام كاتب العدل المختص لعكس ملكية شركة فيبكو لكامل رأس المال في شركة فبك للصناعة.

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كذلك تضمن تنفيذ الصفقة تخارج الشريك بشكل كامل وأصبحت (شركة فبك للصناعة) شركة شخص واحد (ذات مسؤولية محدودة) مملوكة لفيبكو بنسبة 100%، وتعديل السجلات التجارية وفقاً لذلك.

وكانت الشركة قد وقعت، أوائل مارس الماضي، اتفاقية للاستحواذ على كامل حصة الشريك "شركة إيراد للاستثمار" في شركتها التابعة "فبك للصناعة".

علماً بأن حصة فيبكو في "فبك للصناعة" تبلغ 80%، فيما يملك الشريك نسبة 20%، وبذلك تصبح فبك للصناعة مملوكة لفيبكو بنسبة 100%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 2.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى نمو المبيعات بمعدل 31.6% نتيجة لزيادة الطلب على منتجات الشركة خلال الفترة بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات الشركة التابعة (شركة فبك للصناعة).