شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البيع يهبط بأرباح سافكو 9.5% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 9.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 303.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 335.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 278.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 295.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.
وقالت الشركة إن تراجع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة، بالإضافة إلى انخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.
هذا وقد حد من أثر هذا الانخفاض، ارتفاع الكميات المباعة لمنتجات الشركة.
وارتفعت الإيرادات إلى 728.4 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 718.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.5 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 1.7 مليار ريال في العام 2018.
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