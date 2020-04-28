شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات الثلاثاء إلى أعلى مستوى في حوالي ستة أسابيع، وذلك وسط إشارات على إعادة فتح الاقتصادات في مختلف الدول على مستوى العالم.



وصرح مسؤولون أستراليون بأن الحكومة تدرس خيارات وإجراءات إعادة فتح الاقتصاد مع الأخذ في الاعتبار عدم معاناتها من أعداد وفيات بفيروس كورونا على غرار دول أخرى.



وبدأت دول في أوروبا مثل سويسرا إجراءات إعادة الحياة إلى طبيعتها وذلك بفتح المتاجر والحدائق والمتنزهات والسماح للبعض بالعمل.

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كما كشفت المزيد من الولايات الأمريكية أيضاً عن خطة لإعادة فتح اقتصاداتها لإنقاذ ملايين الوظائف المفقودة والأضرار البالغة على مجتمعاتها.



يأتي ذلك على الرغم من بيانات جامعة "جون هوبكينز" التي أظهرت ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى أكثر من 3 ملايين حالة ووفاة أكثر من 210 آلاف شخص.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.6495ن وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6514 وأقل سعر عند 0.6434.