شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء وسط ترقب لعقد اجتماع الاحتياطي الاتحادي بالإضافة إلى إجراءات فتح الاقتصاد.



وأعلنت ولاية تكساس الانضمام إلى عدد من الولايات الأمريكية الأخرى التي تنوي إعادة فتح اقتصادها وذكر المسؤولون أن الإجراءات سوف تتم بشكل متسارع وليس تدريجي.

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وسوف يبدأ في وقت لاحق اليوم اجتماع الاحتياطي الاتحادي والذي سيستمر حتى الغد لمناقشة السياسة النقدية في ضوء مستجدات "كورونا" وسط توقعات بالإبقاء على معدل الفائدة الحالي عند 0.25% دون تغيير.



وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة في مارس قرب الصفر في خطوات متسارعة من أجل دعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، ومع ذلك، هناك توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% (ما يعادل 225 نقطة) إلى 24360 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 8751 نقطة، في حين ارتفع "إس اند بي 500" بنسبة 0.9% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 2905 نقاط.