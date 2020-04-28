شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع وسط ترقب لإعادة فتح عدد من الاقتصادات العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط ترقب في الأسواق لإجراءات فتح الاقتصادات في عدد من الدول على مستوى العالم الأمر الذي يعني بدوره انتعاش الإنفاق والطلب على السلع والمعادن.



وكشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن خطة لإعادة فتح الاقتصاد في مختلف الولايات الأقل تضررا من كورونا بهدف إنقاذ الصناعات والقطاعات المختلفة وملايين الوظائف المفقودة.

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وبدأت سويسرا بالفعل أمس المرحلة الأولى من عودة الحياة إلى طبيعتها من خلال فتح بعض المحال التجارية والحدائق والمتنزهات.



ومن المنتظر اليوم بد اجتماع الاحتياطي الاتحادي والذي سيستمر حتى الغد لمناقشة السياسة النقدية في ضوء مستجدات "كورونا"، وتشير التوقعات على نحو واسع النطاق إلى أن البنك المركزي سيبقي على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير لفترة من الوقت.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 2.36 دولار للرطل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 2.37 دولار وأقل سعر عند 2.33 دولار.