شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: سعر عقود خام برنت يحاول بإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 20.76 ويحاول الثبات فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن إغلاق الشمعة اليومية فوق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح اليوم ويقود السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الصاعد من جديد، ليتجه نحو اختبار مستوى 23.74 مبدئياً.

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