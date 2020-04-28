شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يتعافى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سعر النفط بقوة ليخترق مستوى 11.30 ويستقر فوقه، ليقدّم إشارات على توجه السعر لمحاولة التعافي خلال الجلسات القادمة، في طريقه لاختبار مستوى 14.25 كمحطة إيجابية تالية، مع الإشارة إلى أن مواصلة الارتفاع واختراق المستوى الأخير سيمد مكاسب النفط لتصل إلى 16.65 على المدى القريب، بينما الانخفاض مجدداً لكسر مستوى 11.30 سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط الذي تمتد أهدافه إلى ما دون مناطق 10.00 دولار للبرميل.

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