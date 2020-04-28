شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تتمسك بالإيجابية بانتظار المزيد من التحفيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

واصلت العديد من الأسهم المحلية المنحى الصعودي في جلسة تداولات، أمس الاثنين، في إطار استمرار التأسيس لقواعد سعرية جديدة، على الرغم من تباين إغلاقات الأسواق، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي 1.5% عند 1986 نقطة، فيما تراجع سوق أبوظبي بنسبة طفيفة بلغت 0.28% عند 4170 نقطة.

وبحسب تحليل ”الخليج 365” لبيانات الأسواق، فقد شهد «الدار» إقبالاً شرائياً من قبل المستثمرين الأجانب (غير العرب)، أمس الاثنين، ليرتفع السهم 6.13% عند 1.73 درهم، مع تصدره تداولات سوق أبوظبي.

وكان من جملة الأسهم التي واصلت النشاط في الأسواق «إعمار العقارية» مرتفعاً 1.92%، و«دبي الإسلامي» 2.56%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.12%، و«جي إف إتش» 7.07% مع ملاحظة قفزة لسهم «سلامة» 10.67% محتلاً المركز الرابع في ترتيب التداولات في سوق دبي.

كما ارتفعت في أبوظبي أسهم مثل «اتصالات» 0.78%، و«أبوظبي التجاري» 0.22%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.45%، و«العالمية القابضة» 11.93%،و«أدنوك للتوزيع» 1.82%، و«دانة غاز» 2.12%.

وبلغت السيولة الكلية في الأسواق 533 مليون درهم، منها 362.4 مليون درهم في دبي، و171 مليون درهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 62 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 17 شركة.

سوق دبي

واصل مؤشر سوق دبي المالي رحلته الخضراء، مع ارتفاع مؤشرات العقار والبنوك والتأمين والاستثمار والنقل والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 2% بقيادة «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني».

كما ارتفع قطاع العقار 1% إثر ارتفاع «إعمار العقارية»، إضافة إلى ارتفاع «إعمار للتطوير» 1.92%، و«داماك» 0.96%، في مقابل تراجع «أرابتك» 0.31%، و«إعمار مولز» 0.8%، و«الاتحاد العقارية» 0.64%.

وزاد قطاع الاستثمار 1.54% مع نمو «دبي للاستثمار» 0.85%، و«سوق دبي المالي» 1.97%، و«شعاع كابيتال» 12.2%.

وصعد قطاع النقل 1.25% نتيجة صعود «العربية للطيران» 2.65%، و«الخليج للملاحة» 0.56%.

سوق أبوظبي

Advertisements

من جهته، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.28% إلى مستوى 4170 نقطة، بضغط من «أبوظبي الأول»، على الرغم مع ارتفاع أسهم شركات العقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.78% مدفوعاً بارتفاع سهم «اتصالات»بالنسبة نفسها. وصعد قطاع العقار 5.9% مستمداً الدعم الرئيسي من «الدار» إلى جانب ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 2.8%. وارتفع قطاع الطاقة 2.31% مع ارتفاع «طاقة» 4.48%، وكل من «دانة غاز»، و«أدنوك للتوزيع»، وقفز قطاع الاستثمار 9.17% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 11.93%، و«إشراق» 4.53%.

وفي المقابل، انخفض قطاع البنوك 2.41% بعد انخفاض «أبوظبي الأول» 3.45%.

الأكثر ارتفاعاً

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي، بقيمة 72.8 مليون درهم، تلاه «جي إف إتش» بسيولة بلغت 51 مليون درهم، وأغلق عند 0.59 درهم، ثم «دبي الإسلامي» الذي جذب 43 مليون درهم من التداولات، ليغلق عند 3.6 درهم.

وفي سوق أبوظبي، انتزع «الدار» صدارة التداولات بقيمة 37.78 مليون درهم، ليغلق عند 1.73 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة بقيمة 26.7 مليون درهم، وأقفل عند 4.59 درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بتداولات بلغت 19.14 مليون درهم، وأغلق عند 2.8 درهم.

وكان «بنك المشرق» في مقدمة الأسهم المرتفعة في سوق دبي بنسبة 14.2% مغلقاً عند 71.95 درهم.

وفي سوق أبوظبي، سجل «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» الارتفاع الأكثر بنسبة 14.88% وأغلق عند 11.12 درهم.

تداولات المستثمرين

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 16 مليون درهم محصلة شراء، منها 8.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و 7.24 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 16 مليون درهم محصلة بيع، منها 1.2 مليون درهم محصلة بيع العرب، و14.7 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب، والخليجيون، والمواطنون، نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 11.3 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 4.58 مليون درهم محصلة شراء العرب، و4.94 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و1.78 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 11.3 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «الدار»، و«منازل»، و«السلام البحرين»، و«الاتحاد العقارية»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار مولز»، و«دي إكس بي»، و«ديار»، و«أبوظبي التجاري».

وسيطر التباين مجدداً على المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 12.5 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع بدبي، بصافي استثمار بلغ 6.23 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 6.23 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع بأبوظبي، بصافي استثمار 12.5 مليون درهم محصلة بيع.