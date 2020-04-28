مواعيد صرف معاشات مايو وفقا للشرائح المقسمة (إنفوجراف)

كتب: ضياء السقا

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الالية "ATM" اعتباراً من صباح الجمعة الموافق الأول من مايو، فى اطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.

وأضافت القباج، في بيان، أنه تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد حيث تم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايوعلى النحو التالى أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام السبت والأحد الموافق ( 2-3 ) من شهر مايو فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام " الاثنين و الثلاثاء" الموافق ( 4-5 ) من شهر مايو.

وأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومى الأربعاء والخميس 6 – 7 مايو وفئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم السبت ٩ مايو

ويتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لاصحاب المعاشات والمستفدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.684 مليون حالة بقيمة اجمالية تقارب 4.5 مليار جنيه اعتباراً من اول يوم عمل بالبنوك وهو يوم الأحد 3 مايو .

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وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى انه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر مايو لما يزيد عن 8.373 مليون صاحب معاش بقيمة اجمالية تبلغ 15.285 مليار جنيه حيث يبلغ اجمالى عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى 3.471 مليون مواطن بقيمة اجمالية 4.903 مليار جنيه واجمالى عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.217 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر بــ 5.931 مليار جنيه .

علما انه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور6 اشهر على اخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر مايو دون الحاجة الى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.

وأكدت الوزارة توفيرها كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات واقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وادارة الامن وخدمة المواطنين بالاضافة الى تطهير كافة هذة المنافذ بشكل دورى قبل البدء فى عملية الصرف.

وفي سياق متصل، نشرت التضامن انفوجرافا توضيحيا لعملية صرف معاشات مايو، وتضمن أيام الصرف طبقا للشرائح المقسمة.