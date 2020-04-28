شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يفقد أكثر من 20% قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،ليفقد الخام الأمريكي أكثر من 20% ،بفعل مخاوف امتلاء مستودعات تخزين النفط فى معظم أنحاء العالم خاصة فى الولايات المتحدة ، بالتزامن مع الشكوك حول اتفاق خفض الإمدادات العالمية ، وقدرته على تقليص الفجوة مع الطلب العالمي المنهار جراء تفشي جائحة فيروس كورونا ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 20.6% إلى مستوي 10.27$ ،من مستوى الافتتاح عند 12.93$، وسجل أعلى مستوي عند 13.20$ ،وانخفض خام برنت بحوالي 4% إلى مستوي 18.75$ ، من مستوى الافتتاح عند 19.51$ ، وسجل أعلى مستوي عند 20.84$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،فقد الخام الأمريكي "عقود يونيو" نسبة 25% ،و انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 9% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل مخاوف نفاذ طاقة التخزين العالمية ،واتساع الفجوة بين العرض والطلب فى السوق.

على حسب تقديرات بعض شركات استشارات الطاقة العالمية، فإن مستودعات تخزين الخام العالمية ممتلئة بنسبة 85% الأسبوع الماضي، والنسبة لا تزال مرشحة بالوصول إلى مستويات 100% بسبب انهيار مستويات الطلب على الوقود.

فى الولايات المتحدة ،نجد أن مستودعات التخزين فى كوشينغ أوكلاهوما على وشك الوصول إلي الطاقة الاستيعابية القصوى ،مع ارتفاع مخزونات الخام التجارية إلى حوالي 519 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 17نيسان/أبريل ، بالقرب من المستوي القياسي 535 مليون برميل المسجل فى عام 2017.

Advertisements

وبخلاف أزمة التخزين فهناك الشكوك المتزايدة حول اتفاق خفض الإمدادات العالمية ، وقدرته على تقليص الفجوة مع الطلب العالمي المنهار جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.

أعلن تحالف "أوبك بلس" عن اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا ، فى أيار/مايو وحزيران/يونيو ، ومن المنتظر أن تخفض دول أخرى خارج التحالف من بينها الولايات المتحدة الإنتاج بمقدار 10 مليون برميل يوميا ،مما يصل خفض الإنتاج العالمي المحتمل 20 مليون برميل يوميا.

وعلى حسب تقديرات معظم مؤسسات الطاقة الدولية ، انخفض الطلب العالمي فعليا بأكثر من 30 مليون برميل يوميا ، والطلب مرشح لمزيد من الهبوط الحاد فى حال استمر وضع " الإغلاق الكبير" للاقتصاد العالمي لفترة طويلة.

وفى حالة التعاون الجاد بين كبار المنتجين ،ودخول اتفاق خفض الإنتاج العالمي حيز التنفيذ الفعلي ،المتوقع تسجيل فائضا فى المعروض بحوالي 10 مليون برميل ، لتستمر الفجوة الكبيرة بين الطلب والعرض فى السوق ،الأمر الذي يسبب المزيد من الاختلال فى صناعة النفط العالمية.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الخامس على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.