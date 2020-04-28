شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين قبيل اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،وتباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات الثقة بالاقتصاد الأكبر فى العالم خلال نيسان/أبريل ،وانطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.5 % إلى مستوى 99.45 نقطة الأدنى فى أسبوعين ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 100.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.21 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.25% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل صعود معظم أسواق الأسهم العالمية ، بعد شروع بعض الدول فى تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

انعكاسا للمعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين فى الوقت الحالي ،قفزت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى فى ستة أسابيع ، بعد إعلان إيطاليا عن إعادة فتح جزئي للاقتصاد بداية من يوم 4 أيار/مايو المقبل ، بالإضافة إلى نتائج أرباح أفضل من تقديرات الخبراء لبعض البنوك والشركات الكبرى فى أوروبا.

Advertisements

وقفزت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية لأعلى مستوى فى سبة أسابيع ، قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ، بعدما بدأت بعض الولايات الأمريكية فى تخفيف القيود على الحركة ، وتم السماح للسكان فى ولاية جورجيا بتناول الطعام فى المطاعم ومشاهدة الأفلام فى المسارح.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن مستويات ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الجاري ،إيجابية البيانات تصب فى صالح المعنويات المرتفعة حاليا بالأسواق ،وبالتالي يعمق الدولار الأمريكي من خسائره الحالية مقابل سلة من العملات العالمية.

بحلول الساعة 14:00جرينتش مؤشر CB لقياس ثقة المستهلكين خلال نيسان/أبريل المتوقع 90.1 نقطة من 120.0 نقطة في آذار/مارس.

تبدأ فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

ويركز المستثمرين على بيان السياسة النقدية وتصريحات "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي ، بحثا عن أدلة جديدة تخص استمرار المركزي الأمريكي فى اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لدعم أكبر اقتصاد فى العالم للتغلب على التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.