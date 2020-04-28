شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 6 أسابيع بفضل نتائج أعمال إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، بفضل معنويات قوية تسيطر على المستثمرين ،بعد إعلان بعض الدول تخفيف إجراءات العزل العام ، بالإضافة إلى نتائج أعمال إيجابية لكبرى الشركات والبنوك فى أوروبا.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.6% حتى الساعة 10:57 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ 10 آذار/مارس عند 340.59 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.8% ، بدعم صعود قطاع البنوك بعد نتائج قوية لدويتشه بنك ،وبوادر على تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ستة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

مع تراجع معدل الإصابات الجديدة والوفيات بفيروس كورونا المستجد ، فى معظم الدول الكبرى فى أوروبا ،وضعت حكومات تلك الدول خطط لتخفيف إجراءات العزل العامة الصارمة ، مع إعادة فتح الاقتصادات المغلقة تدريجيا.

فى إيطاليا التي لديها ثاني أكبر عدد وفيات ناجمة عن فيروس كوفيد19 فى العالم ،ستمسح الحكومة بإعادة فتح المصانع ومواقع البناء اعتبارا من 4 أيار/مايو المقبل ،فى أول خطوات إنهاء أطول فترة إغلاق عام فى أوروبا.

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تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.5% ، بفضل أرباح بنك UBS.

أعلن بنك UBS أحد أكبر البنوك السويسرية ، عن زيادة بنسبة 40% فى أرباح الربع الأول من هذا العام ،بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ،وقفز سهم البنك بأكثر من 5%.

وارتفع سهم نوفارتيس بأكثر من واحد بالمئة ، بعدما أعلن أحد أكبر شركات الأدوية فى العالم على تحقيق أهدافها خلال 2020.

وقفز سهم لوفتهانزا بأكثر من 7.5% ، بعدما أفادت تقارير أن الحكومة الألمانية وافقت على منح شركة الطيران حزمة إنقاذ بقيمة 9 مليار يورو ،للتغلب على التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.5% ،لتسجل أعلى مستوى فى نحو 7 أسابيع قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،بفضل تخفيف قيود العزل فى بعض الولايات الأمريكية.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.7% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.3% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 1.5 % ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.5%.