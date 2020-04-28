شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل – 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جي بي مورجان (JPM) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 4.31% بما يعادل 3.91 نقطة ليستقر في نهاية تداولاته على سعر 94.62 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 98.40، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 88.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه