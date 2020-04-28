شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يجني أرباحه – تحليل – 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم جونسون آند جونسون (JNJ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وفي الوقت نفسه يحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، كما يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.37% بما يعادل -0.57 نقطة ليستقر عند سعر 154.29 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى المقاومة المحوري 154.13، ليستهدف مستوى المقاومة 166.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه