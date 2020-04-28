شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم آي بي إم (IBM) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وذلك بعدما نجح السهم بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ووسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.96% بما يعادل 1.20 نقطة ليستقر عند سعر 125.92 دولار.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 126.91، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 135.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد