شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – تحليل – 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم هيوليت باكرد (HPQ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.20% بما يعادل 0.03 نقطة ليستقر عند سعر 15.03 دولار، أمام استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي الحذر بتداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 14.38، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 16.49.

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الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه