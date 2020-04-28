شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يواصل ارتفاعه الحذر - تحليل – 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم هاني ويل (HON) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 3.22% بما يعادل 4.36 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات عند سعر 139.88 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 146.30، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 125.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه