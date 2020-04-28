شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد يتفقد سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس مجدى على حسين، رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد "سلام" بجولة تفقدية بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه المهندس أحمد سمير، معاون رئيس الجهاز ومسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير العامل والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

واستهل المهندس مجدي علي حسين، جولته، بتفقد أعمال الإنشاءات بمشروعات المباني الخدمية ومنها(المركز الطبي – الحضانة – نقطة إطفاء – مدرسة – نادٍ رياضي) وغير ذلك، وكذا تفقد مشروعات المرافق لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي"المرحلة الأولى" بالمدينة.

Advertisements

وأكد المهندس مجدى على حسين، على دفع العمل بالمشروعات المختلفة، مطالباً مسئولى المشروعات بضرورة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في التوقيتات المحددة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع، وتوفير المهمات الوقائية من كمامات ومواد تطهير، تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.