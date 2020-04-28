شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين مؤسسة أهل مصر للتنمية وان لايف وسيجما فيت لإنتاج مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا بتقنية النانو المضادة للبكتيريا والجراثيم لدعم القطاع الطبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدلة وقائية جديدة تستخدم 60مرة وكمامة يمكن استعمالها لاكثر من 50 مرة هلال: الإبداع والتكنولوجيا والشباب دائما كلمة السر للخروج من الازمات. السويدي: فخورة بالشباب المصري والأزمات تخرج معادن الأمم.

وقعت مؤسسة أهل مصر للتنمية بروتوكول تعاون مع شركة إن لايف للإستثمار التكنولوجى وشركة سيجما-فيت المتخصصة في الملابس الرياضية الذكية المعالجة بتقنية النانو تكنولوجي، وذلك ضمن الجهود المبذولة من مؤسسة أهل مصر للتنمية وكافة الجهات والمؤسسات لمساندة دور الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال مبادرتها "أهل مصر قد المسئولية" تحت شعار "تأمين الجيش الأبيض مسؤوليتنا".

يتضمن البروتوكول أنشاء خط إنتاج خاص للبدل الوقائية بتقنية النانو المضادة للبكتيريا والجراثيم والمانعة للتعرق وأخف بنسبة ٣٠٪ من البدل المتعارف عليها، والتي طرحت فكرتها إن لايف وأسندت مهمة تنفيذها لشركة سيجما فيت بأعتبارها التخصص الرئيسي للشركة ، والتي تساعد من خلال التقنية الحديثة لها على زيادة مدة استعمال البدلة وامكانية غسلها ٤٠ مرة و تعقيمها بالرش 60 مرة .هذا وتتم ادارة عمليات الأنتاج بشركة سيجما فت برئاسة المهندس إسلام رشوان.

وأوضح الدكتور صابر هلال الرئيس التنفيذى لشركة ان لايف المتخصصه فى الاستثمار التكنولوجى فى القطاع الطبى بأستخدام تقنية (انترنت الاشياءIOT) أنه و فى ضوء متابعه وأدارة أزمة كورونا وتأثيرها على قطاعات واسعه بالدوله وعلى الأخص القطاع الطبى وتهديد حياة العاملين به , أستطاعت الأداره الوصول الى فكرة منتج بمواصفات خاصه كحل للخروج من الأزمه وتم عرضها على مع مجلس الاداره.

وقد صرح رئيس مجلس الإدارة السيد/محمد علاء رضوان على ضرورة الالتزام باستراتيجيه الشركه من حيث الابداع واستخدام التكنولوجيا فى حل المشاكل وتوطين الصناعه المحليه للمستلزمات الوقائيه المعالجه بجزيئات الهيدروفوبيك وتقنية النانو تكنولوجى بما يجعلها مضادة للبكتيريا و الجراثيم و طاردة للرذاذ والسوائل بالإضافة إلى كونها مانعة للتعرق للاستخدام المحلى بالإضافة الى التصدير خارج جمهورية مصر

العربيه الى جانب انتاج كمامات معالجة تقنياً بحيث يتم استعمالها لمدة 50 مرة وارتفاع قوة الحماية ٨٠٪ ، وأيضا تصنيع بالطو واقى بغرض أستخدامه من قبل القطاع الطبى فى غير مستشفيات العز ل والعيادات الخارجيه والخاصة ، وأيضا تطوير بدل واقيه يمكن استخدامها لكافة الأنشطة التجارية والصناعية للعمل

على تحجيم انتشار العدوى في المصانع والأماكن التجارية. ومن هنا جاءت الموافقه على ان يتولى الرئيس التنفيذى ادارة وتنفيذ المشروع بشكل غير ربحى وتحقيقا للدور المجتمعي لشركة ان لايف ، من خلال بروتوكول التعاون مع شركة سيجما-فيت برئاسة المهندس عمر المتولي رئيس قطاع التطوير و التكنولوجيا، كما سيتم العمل على اتساع رقعة التوزيع بإشراف كل من د. محمد صابر غنيم ود. أحمد محرم بركات، المسئولين عن قطاعات البيع و التسويق بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر.

Advertisements

وأعربت د. هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، عن فخرها بالشباب المصري، مشيره أن الأزمات تخرج معادن الأمم، وأن شباب مصر هم ثروة الأمة والقادرين على الابتكار والإبداع في وقت الصعاب والشدائد، مؤكدة أن ما قام به مجموعة من الشباب بتحويل محنة فيروس كورونا إلي منحة سوف يضع مصر علي أولي خطوات العالمية في تصنيع بدل طبية وقائية.

ووجهت د. هبة السويدي رسالة خاصة للشباب المصريين، بضرورة العمل على ابتكار الأفكار، والسعي لتنفيذها في إطار الإمكانيات والإجراءات المتخذة دون الاستسلام لأى تحديات تواجههم ،كما عبرت عن سعادتها باستمرارها في أداء واجبها الوطني في دعم القطاع الطبي لمواجهة الكورونا واصفة ما تقدمه مؤسسة أهل مصر، بأنه أقل شيء يمكن أن تقدمه للوطن والجيش الأبيض، وللشباب من خلال دعم مشروعاتهم واختراعاتهم.

وأكدت د. هبة السويدي أن توقيع البروتوكول مع العلامة التجارية Innlife هو تتويج لجهود مؤسسة أهل مصر لدعم خطة الدولة المصرية موضحة أن ما تقوم به مؤسسة أهل مصر للتنمية هو واجب وطني والتزام قومي ضمن خطة المشاركة المجتمعية التي تسعى المؤسسة لتطبيقها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم أجمع بسبب انتشار الفيروس، موضحة انه في الوضع الحالي استهلاك المستلزمات الوقائية مرتفع جدا ويكلف الدولة ارقام باهظة، ولذلك وجود بدلة طبية وقائية لحماية الطاقم الطبي قابلة للاستخدام اكثر من 60 مرة سهلة وسريعة التطهير يقلل نسبة الاستهلاك وهو ما يوفر للدولة والقطاع الطبي ميزانية كبيرة.

والجدير بالذكر أن مؤسسة أهل مصر التنمية قد تبنت منذ بداية الأزمة العمل على المساهمة بشكل فعال في حماية الأطباء وأطقم التمريض في جميع مستشفيات الجمهورية حيث تعاونت مع الدكتور أحمد المناوي، أستاذ أمراض النساء والتوليد وجراحات المناظير بكلية طب قصر العيني، والمهندس عمرو عبد الحفيظ، وتبنت فكرة درع واقي للوجه يمكن إعادة استخدامه عدة مرات لحماية الجيش الأبيض ، وقامت المؤسسة بإنتاج 200 ألف قطعة شهريا بالفعل ويتم توزيعها بالكامل للمستشفيات مجانا في جميع أنحاء الجمهورية، كما قامت "أهل مصر" بالتعاون مع مؤسسة جيزة للأنظمة التعليمية (GSEF) بالعمل على تشغيل خط إنتاج لواقي الوجه (face shield) ليتم توزيعه على المستشفيات الأكثر احتياجا في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم توزيع أكثر من 2000 واقي للوجه للمستشفيات حتى الآن.



الوقاية من كورونا (1)