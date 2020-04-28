شكرا لقرائتكم خبر عن للجلسة الثالثة على التوالى.. ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالى، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بصعود 7 قطاعات.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.19% رابحاً 56.94 نقطة ليغلق عند مستوى 4847.01 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.07% رابحاً 54.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5209.58 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.5% رابحاً 61.06 نقطة ليغلق عند مستوى 4134.41 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.51%، رابحاً 60.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4079.41 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 226.1 مليون سهم بقيمة 39.2 مليون دينار كويتى عبر 7967 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 3.03%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.13%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.29%، ثم قطاعى الاتصالات والبنوك بنسبة 1.02%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.49%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.98%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.81%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.33%.

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وجاء سهم "شركة نور للاستثمار المالى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 24.72%، تليه الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 9.52%، ثم شركة أعيان العقارية بنسبة 8.89%، فيما تصدر سهم "الشركة الخليجية للاستثمار البترولى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.89% ثم شركة مبرد القابضة بنسبة 6.98%، ثم الشركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 5%.

وفى سياق متصل أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن منحها من كابيتال انتلجينس تصنيف طويل الأجل للعملات الأجنبية بمعدل "-BB" مع نظرة مستقبلية سلبية، مضيفة أن هذا التصنيف يأتى تماشيا مع التصنيفات السيادية التى تم تعديلها مؤخرا لظروف السوق الحالة الناشئة عن تراجع أسعار النفط ووباء كورونا، كما أشاد التقرير بالتقدم المستمر للأهداف الاستراتيجية الرئيسية للمجموعة فى تنويع خطوط أعمالها بالإضافة للسيولة القوية للمجموعة والتوسع الكبير لأنشطة الخزانة وأسواق المال.

وأضافت المجموعة، فى بيان لبورصة الكويت، أن اعتراف الوكالة بصلابة محفظة الخزينة لدى المجموعة، ووضع سيولتها القوى على الرغم من تأثر الأسواق العالمية والإقليمية بشكل كبير بسبب التداعيات الاقتصادية الناشئة عن الأوضاع الصحية العالمية وتراجع أسعار النفط، كما يعكس هذا أيضا نجاح الإدارة فى تنويع خطط أعمال المجموعة مما يمكنها من تحمل وتخطى أى ظروف تنشأ فى الأسواق، متابعة أن الإدارة ستواصل تنفيذ استراتيجية المجموعة بهدف تعزيز النتائج وتقديم قيمة أكبر للمساهمين والمستثمرين خلال العام القادم.