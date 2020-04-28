شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خط ساخن للمنشآت الصناعية للإبلاغ عن ظهور حالات مصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، اليوم بدء تفعيل مبادراتها مع اتحاد الصناعات المصرية لتلبية متطلبات قطاع الصناعة وأعضاء كافة غرف الاتحاد، وذلك عبر انطلاق العمل بالرقم المختصر الجديد عبر 15413 على مدار 24 ساعه 7 أيام في الأسبوع.

ومن المقرر أن تتيح المرحلة الأولى من المبادرة، الإجابة عن الإستفسارات التالية وهي الإبلاغ عن ظهور حالات مصابه بفيروس كورونا – كوفيد 19 ، والإبلاغ عن مشاكل توفير مستلزمات الإنتاج، وتلقي طلبات الدعم الفني لحجز الإجتماعات عن بعد حيث من المقرر أن يتم التواصل والتنسيق لكافة التفاصيل خلال 24 ساعة من تلقي الطلب، وتلقي طلبات للدعم الفني للبرامج والخدمات الرقمية.

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كما أنه من المنتظر أن تلي هذه المرحلة باقة متكاملة من الخدمات الرقمية الأخري لدعم الدفع بقاطرة التحول الرقمي في قطاع الأعمال والمنشأت الصناعية المختلفة، حيث ستعتمد غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات على مختلف القنوات التسويقية للإعلان عن كافة مراحل المبادرة ومنها منصات التواصل الإجتماعي والتواصل المباشر مع كافة غرف اتحاد الصناعات المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق مجهودات الدولة وكافة الجهات الصناعية وقطاع الأعمال والمنظومة الاقتصادية للتصدي للآثار السبية من انتشار الفيروس العالمي كورونا – كوفيد 19 ، وتثمن CIT تكاتف المجهودات وتوحيد الرؤى لترسيخ أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النمو الاقتصادي ومواكبة المتغيرات العالمية الحديثة في رفع جودة وكفاءة الأعمال وانعكاسها على معدلات نمو أعمال القطاع الخاص و الدخل القومي.