شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عزب العرب يكشف تفاصيل استحواذ "CIB" على بنك كينى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام عزب العرب رئيس البنك التجارى الدولى، تفاصيل استحواذ البنك التجارى الدولى على أحد البنوك الكينية بنك Bank Mayfair (بنك –CIB Bank Mayfair)، موضحا أن البنك الكينى حديث التأسيس حيث تم إنشاؤه منذ 3 سنوات وله 5 فروع.

وأضاف هشام عزب العرب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة العربية، أن إدارة البنك التجارى الدولى لم تهدف للسيطرة على بنك كبير، حتى يمكنها من خلال هذا البنك إحداث تغيير فيه، خاصة أن البنك المركزى فى السوق الكينى قرر عدم إصدار تراخيص لبنوك جديدة.

وأوضح أن عملية الاستحواذ لم تتم من خلال شراء أسهم، ولكن من خلال زيادة رأس المال فى البنك حيث تعتمد الاستراتيجية على ضخ الأموال لخدمة النمو فى المستقبل، موضحا أنه تم الاتفاق على المساهمين داخل البنك الكينى على بعض الأمور التى تخص الحوكمة ودور مجلس الإدارة والمخاطر خاصة أن الاتفاق منذ البداية قائم على الاستفادة المتبادلة، ونهدف للتعلم من السوق الكينى حيث انه سوق متطور للشمول المالى.

وأشار هشام عزب العرب إلى أن البنك الكينى سوف يستفيد هو الأخر من قوة البنك التجارى الدولى وتاريخه، مشددا على أن ما حدث فيه تكامل وليس عملية استحواذ فضلا عن أن كينيا تخدم الدول المغلقة مثل اثيوبيا واوغندا والبنك التجارى افتتح مكتب تمثيل فى اديس ابابا.

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وتابع قائلا: "نسعى للحصول على خبرة طبية بالسوق الأفريقية حيث أنها سوق واعدة جدا وافريقيا من القارات التى شهدت أعلى معدلات نمو فى العالم قبل أزمة فيروس كورونا"، مشيرا إلى التلاحم بين مصر والدول الأفريقية شجعنا على التوسع داخل القارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

وشدد رئيس البنك التجارى الدولى، على التركيز على حصة أغلبية فى البنك والنجاح فى المساهمة فى الاقتصادين المصرى والكينى واكتساب خبرات أخرى تساعدنا على أسواق أخرى، مشددا على أن القطاعات غير مالية لا تشغل البنك خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالأوضاع المصرفية داخل مصر، أوضح هشام عزب العرب أن العمل يتم طريقتين، الأولى من خلال "البيزنس" خاصة أنه من النصف الثانى من العام يكون أفضل وعودة معدلات النمو، والثانية من خلال "إدارة المخاطر" حيث هناك قطاعات متوقفة مثل السياحة، وإدارة المخاطر تسعى للتعامل مع السيناريو الأسوا، وتعمل بطريقة متوحطة ولا أحد يستيطع الجزم بعودة الاقتصاد والصورة لا تزال بالضبابية خاصة فيما يخص الجزء الصحى وكيفية التعامل مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وكان البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، قد أعلن مؤخرا الانتهاء رسميا من إتمام صفقة الاستحواذ على نسبة 51% من بنكBank Mayfair (بنك –CIB Bank Mayfair) حالياً، وذلك بعد موافقة مجلسي إدارة كلا البنكين والحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة وعلى رأسها موافقة البنكين المركزيين المصري والكيني، وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 35.35 مليون دولار سيتم استخدامها في زيادة رأس مال Mayfair CIB Bank.