شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العاشر من رمضان يمنع مخالفة بإحدى الوحدات قبل تحويلها إلى محال تجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه تم منع مخالفة فى المهد، حيث قام مالك إحدى الوحدات السكنية بالدور الأرضي بتكسير الحوائط بغرض فتح محال تجارية، مستغلا الظروف الاستثنائية لتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس خالد شاهين أنه أثناء مرور إدارة الإشغالات والتعديات فى أرجاء المدينة تم رصد المخالفة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفة، ومصادرة المؤن والمعدات وتحرير محضر للمخالف، وإقراره بإعادة الشيء إلى أصله.

وأكد المهندس خالد شاهين، استمرار حملات ضبط المخالفات وإزالة التعديات المفاجئه ليل نهار بأنحاء المدينة كافة، لرفع كافة أوجه المخالفات والإشغالات وسرعة رصد المخالفات قبل الشروع فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال التواجد الدائم والمستمر من مهندسى ومسئولي الأحياء بالجهاز.

كان أعلن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، عن أنه تم تركيب كابينة تعقيم بالمدخل الرئيسي بجهاز مدينة العاشر من رمضان، وذلك لتنفيذ أعمال التعقيم لموظفى الجهاز والمترددين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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في سياق أخر، قال المهندس خالد شاهين: إن كابينة التعقيم تم توريدها وتركيبها بمساهمة من إحدى شركات المستلزمات الطبية بالمدينة، وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص لمجابهة فيروس كورونا.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن كابينة التعقيم تعد سبقاً للجهاز فى أعمال التعقيم حيث تعمل بنظام الخلايا الضوئية فور دخول الموظف، وتقوم بنثر رزاز من المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على جميع العاملين بالجهاز، والمترددين عليه، والتي أقرتها وزارة الصحة المصرية.