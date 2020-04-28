شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تختم تعاملات جلسة الثلاثاء قرب مستوى 2000 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.58% رابحاً 11.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1997.67 نقطة، مدفوعا بصعود سهم شركة إعمار العقارية.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 458.3 مليون سهم محققة ما قيمته 367.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 7362 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 21 سهما، فيما انخفضت 10 أسهم، واستقر سهمين.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.91%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.32%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.19%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.70%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.20%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 6.71%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 6.71%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة عمان للتأمين بنسبة 4.76%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.72%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 27.1 مليون ورقة بقيمة 72.8 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 2.26%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة سوق دبى المالى، عن الإطلاق الرسمى لشركة دبى للإيداع اعتبارا من اليوم، بعد فصل عمليات ما بعد التداول وتأسيس وترخيص شركة دبى للمقاصة ودبى للإيداع.

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وفى سياق آخر أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن منحها من كابيتال انتلجينس تصنيف طويل الأجل للعملات الأجنبية بمعدل "-BB" مع نظرة مستقبلية سلبية، مضيفة أن هذا التصنيف يأتى تماشيا مع التصنيفات السيادية التى تم تعديلها مؤخرا لظروف السوق الحالة الناشئة عن تراجع أسعار النفط ووباء كورونا، كما أشاد التقرير بالتقدم المستمر للأهداف الاستراتيجية الرئيسية للمجموعة فى تنويع خطوط أعمالها بالإضافة للسيولة القوية للمجموعة والتوسع الكبير لأنشطة الخزانة وأسواق المال.

وأضافت المجموعة، فى بيان لبورصة دبى، أن اعتراف الوكالة بصلابة محفظة الخزينة لدى المجموعة، ووضع سيولتها القوى على الرغم من تأثر الأسواق العالمية والإقليمية بشكل كبير بسبب التداعيات الاقتصادية الناشئة عن الأوضاع الصحية العالمية وتراجع أسعار النفط، كما يعكس هذا أيضا نجاح الإدارة فى تنويع خطط أعمال المجموعة مما يمكنها من تحمل وتخطى أى ظروف تنشأ فى الأسواق، متابعة أن الإدارة ستواصل تنفيذ استراتيجية المجموعة بهدف تعزيز النتائج وتقديم قيمة أكبر للمساهمين والمستثمرين خلال العام القادم.

فيما أعلن مصرف السلام البحرين، عن نجاحه فى التخارج من محفظة مكونة من7 أصول عقارية فى الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 182.5 مليون دولار أمريكى، متجاوزا قيمة التخارج المقدرة عند الاستحواذ.

وكان المصرف قد استحوذ على هذه المحفظة المكونة من 2032 شقة سكنية فى 7 مجمعات سكنية فى كارولينا الشمالية وتكساس فى عام 2016، وأدخل عليها مجموعة من التحديثات لتحسين مستوى الدخل ورفع قيمتها، وكانت الاستراتيحية المعتمدة تهدف إلى التخارج من هذا الاستثمار بعد 5 سنوات، إلا أن النتائج المالية المرجوة من الاستثمار قد تحققت وتم تجاوزها فى فترة استثمار أقصر مما أدى إلى التخارج المبكر، وذلك بعدما شهدت كل من كارولينا الشمالية وتكساس إزدهارا فى عام 2019 مدعوما بالنمو فى سوق العمل ومؤشرات الاقتصاد الإيجابية، وأدى ذلك إلى ارتفاع الإيجارات وانخفاض معدلات الشواغر مما ساهم بشكل إيجابى فى رفع قيمة الأصول العقارية