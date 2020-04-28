شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم الصعيدى يرفع مساهمته فى "عامر جروب" إلى 13.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع المستثمر إبراهيم إبراهيم إبراهيم الصعيدى، مساهمته بشركة عامر جروب القابضة من 10.455% إلى 13.378% خلال الربع الأول، وذلك بحسب إفصاح هيكل المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر، وضم كلا من LANTESS INTERNATIONAL LIMITED بحصة 7.495%، وSol Global Holding Limited بحصة 33.341%، amr wakf بحصة 9.984%، ليصل الإجمالى 64.198%.

ويتواجد المستثمر إبراهيم الصعيدى، حوالى فى 13 مجلس إدارة لشركات مقيدة بالبورصة المصرية، مستغلاً تداول أسهم البورصة المصرية حالياً عند مستويات مضاعفات ربحية مغرية للغاية وجاذبة للمستثمرين للاستفادة سواء من الاستثمار فى الشركة على المدى الطويل أو التواجد فى إدارة تلك الشركة التى ستفتح له مجال أوسع لأعماله.

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وكانت شركة عامر جروب القابضة، قد أعلنت عن عودة رجل الأعمال منصور عامر لرئاسة الشركة مرة أخرى، بعد تقدم وزير النقل السابق الدكتور هشام عرفات باستقالته من رئاسة الشركة.

وحققت شركة مجموعة عامر القابضة، إيرادات بلغت 1.49 مليار جنيه خلال عام 2019، مقابل إيرادات بلغت 1.93 مليار جنيه فى العام السابق له بنسبة انخفاض 24.5% على أساس سنوى، وحققت أرباحاً بلغت 56.4 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 74.7 مليون جنيه في 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.