EIM تفوز بشهادة أفضل أداء في استقصاء رأى عملاء رينو في الشرق الأوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاد : الشهادة ثقة من عملائنا أن ما نقدمه يضيف قيمة لوجودنا ويعزز من قوة العلامة

فازت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM الوكيل الحصرى لعلامة رينو الفرنسية في مصر على شهادة (صوت العميل) كأفضل أداء لقسمي المبيعات وخدمات ما بعد البيع في استقصاء اراء العملاء لعام ٢٠١٩ وذلك من بين وكلاء رينو فى الشرق الأوسط، حيث حصل على الشهادة:

فريق المبيعات: مدير الفرع محمد على عثمان و مشرفين المبيعات نشأت محمود و عثمان عبد الرحيم و أحمد عبد المنعم و حصلت منى العشماوى مدير مبيعات التجزئة برينو على الشهادة عن قسم المبيعات.

أما عن فريق خدمات ما بعد البيع: فقد حصل على الشهادة محمد بهجت مدير الإستقبال و كل من مهندسين الإستقبال

فؤاد عدلى، مصطفى الشافعى، هبة هارون و إبراهيم محمدى.

وصرح رامي جاد رئيس قطاع رينو مصر، أننا نشعر بامتنان حقيقي للعملاء لأنهم منحونا هذه الفرصة مضيفاً أن شركة EIM تتمتع بمكانة متميزة في بين عملاء السيارات تجعلها رائدة في السوق، بإعتبارها واحدة من كبرى علامات السيارات في العالم المزودة بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا ووسائل الأمان، ونحن على ثقة من أن ما نقدمه يضيف قيمة لوجودنا في السوق المصري ويعزز من قوة العلامة ويضاف الي قائمة أعمالنا.

موضحاً في الوقت نفسه أن تقييم الشركة لدرجات إرضاء عملائها لا يقتصر على الخدمات المقدمة ما بعد البيع فحسب، إنما فى التواصل الدوري معه لمعرفة اراءه ومقترحاته، أو مشاكله مع السيارة – إن وجدت- وتقديم حلولاً لها، الأمر الذى يتعزز معه شعار رينو كونها سيارة الأسرة المصرية، ونحن نفخر بأننا جزء منها.

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وكشف جاد عن أن الفترة السابقة شهدت نمواً كبيراً في الطلب على شراء السيارات لدينا من جانب مختلف فئات العملاء، ما يتتطابق مع مؤشرات السوق المتوقعة زيادة فى معدلات البيع للأعوام القادمة لسيارات رينو في مصر، ويسهم في تنمية الإستفادة من تلك الفرصة لتقديم أفضل الخدمات المتوقعة لإرضاء كافة فئات العملاء لدينا.

كما أن النجاح المستمر لرينو EIM الذي تشهده ما هو إلا دليل واضح على ثقة العملاء بنا، واستمراراً لإستراتيجية الشركة بعيدة المدى نحو نمو وانتعاش السوق المصري فشهادة الثقة (صوت العميل) كأفضل أداء لقسمي المبيعات وخدمات ما بعد البيع أنما هي أحد ركائز اقتصاد EIM في تلبية احتياجات قطاعات متنوعة من السوق متعدد الفئات بمختلف الخدمات.

يذكر أن نسخة العام الحالي من صوت العميل لعام ٢٠١٩ قد ركزت بشكل أساسي على معايير الابتكار بكفاءة، بما يضمن تجربة جيدة لعملاء رينو سعياً لنيل ثقتهم، وتعد برنامجاً يتم تطبيقه من خلال رينو العالمية، ويتنافس فيه الوكلاء من جميع أنحاء العالم، بهدف تكريم الأكثر تميزاً.

نبذة عن الشركة المصرية العالمية للسياراتEIM :

تأسست الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM عام 1979، ضمن مجموعة ألكان القابضة، التى تتألف من 5 شركات، تعمل فى مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المعنية بتمثيل الشركات المتعددة الجنسيات، وخدمات التمويل، والتخزين بالمناطق الحرة وتأهيلها. وتتولى المجموعة حاليًا توفير خدمات ما يقرب من 28 علامة تجارية فى أكثر من 8 قطاعات اقتصادية فى مصر، ويعمل لدى الشركة أكثر من 1875 موظفًا، وتتواجد فى أكثر من 17 محافظة، فى 29 موقعًا .واستحوذت EIM على وكالة رينو عام 1979 كمستورد حصرى لمنتجات العلامة الفرنسية، وتتواجد رينو فى أكثر من 25 مركزًا، ما بين صالات عرض، مراكز لخدمات ما بعد البيع والصيانة، إلى جانب منافذ لبيع قطع الغيار الأصلية.

نبذة عن شركة رينو:

تغطي رينو، العلامة التجارية الفرنسية الرائدة في العالم، 134 دولة من خلال ما يقرب من 12 ألف وكيل. وقد عملت رينو على تسهيل حياة عملائها لمدة 120 عامًا بالإضافة إلى ريادتها في سوق السيارات الكهربائية الأوروبي والتزامها تجاه رياضة المحركات الآلية، من خلال تصميماتها العصرية والجذابة، فإن التطلع للتميز هو ما يدفع العلامة التجارية للاستمرار في تقديم المزيد للأسواق العالمية.