شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت مصطفى وحديد عز يصعدان بالمؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 10389 نقطة، مدفوعا بصعود أغلب أسهم المؤشر على رأسها حديد عز، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، المجموعة المالية هيرميس، رغم تراجع سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبى بالمؤشر بنسبة 0.76%.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.85% ليصل إلى مستوى 1621 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 12213 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 3981 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 1203 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 1125 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 704 نقطة.

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وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الاثنين، إذ اشترى مساهم رئيسى بشركتى الأهرام للطباعة والتغليف واميرالد للاستثمار العقارى، 5000 سهم، 6321 سهم، على التوالى، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو 6500 سهم، واشترى مجلس إدارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا 6065 سهم.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى سيدى كرير للبتروكيماويات، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، 515 ألف سهم، 93631 سهم، على التوالى، وباع مجلس إدارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 179.9 ألف سهم.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، إيقاف تداول أسهم 12 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%، وهم سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية لحليج الأقطان، العربية للمحابس، أوراسكوم للتنمية مصر، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الاستثمار العقارى العربى، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، العامة لمنتجات الخزف والصينى، مصر لصناعة الكيماويات، مصر للأسمنت قنا.

فيما قررت إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية دايس للملابس الجاهزة خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.