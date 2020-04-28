شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز حدائق أكتوبر: 50% نسبة تنفيذ 6288 وحدة "إسكان اجتماعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، عن أن نسبة تنفيذ 6288 وحدة سكنية (262 عمارة) بالمرحلة الثالثة بمشروع "الإسكان الاجتماعي" بمدينة حدائق أكتوبر بلغت نحو 50%، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق حسب تنسيق الموقع بالمشروع.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر استمرار العمل بالمشروعات المختلفة بالمدينة، وكذا اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع الشركات العاملة لتوفير مواد التطهير والتعقيم اللازمة والمهمات الوقائية وغير ذلك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن دفع عجلة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار المهندس أشرف فتحي، إلى أن العنصر البشري هو الأهم، وإلى استمرار العمل بجهد كامل لخدمة المواطنين بالمدينة، وبما يتناسب جنباً إلى جنب مع الحفاظ على صحة العاملين بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

كان المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم شن حملة مكبرة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات بمنطقة دهشور والمناطق المحيطة بالمدينة، مشيراً إلى أن الحملة جاءت بالتنسيق بين جهاز المدينة، ممثلا في إدارات الأمن والتنمية والأحياء، وبالتعاون مع قوات الأمن بالجيزة وقسم شرطة رابع أكتوبر.

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وقال رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر: أسفرت الحملة عن رفع العديد من الإشغالات والتعديات بتلك المناطق، وتحرير عدد من المحاضر للمخالفين، وقامت قوات الشرطة بحجز المخالفين، تمهيداً لعرضهم علي النيابة المختصة واستكمال الإجراءات.

وأضاف المهندس أشرف فتحي محمود، أن تلك الحملات تأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنع المخالفات والاشغالات في مهدها، وتطبيق القانون بكل حسم، وعدم استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد لارتكاب أى مخالفة.