شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تواصل صرف منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الهيئة القومية للبريد صرف، منحة العمالة غير المنتظمة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمتضررين من تداعيات ڨيروس "كورونا المستجد" للمستحقين وقدرها 500 جنيه، حيث تنتهى المرحلة الأولى فى 30 إبريل الجارى وتبدأ المرحلة الثانية من 6 إلى 10 مايو المقبل.

ويتم صرف المنحة وسط إجراءات الاحترازية تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ودون ازدحام أو تكدس وذلك وفقا لخطة تم وضعها لتسهيل عملية الصرف عبر منافذ البريد مع مراعاة كافة إجراءات السلامة لضمان الوقاية من انتشار العدوى.

ويمكن للمستفيدين صرف المنحة باستخدام بطاقة ايزى باى من خلال ماكينات الصرف الآلى المنتشرة أو فروع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

ويتم إرسال رسالة نصية من رقم 2030 قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف على رقم الهاتف المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق من العمالة غير المنتظمة لصرف المنحة.

Advertisements

وقامت الشركة المصرية للاتصالات بإطلاق خط ساخن (142) للرد على استفسارات المواطنين الراغبين في الاستعلام عن أحقيتهم في هذه المنحة ومساعدة المستحقين فى معرفة مواعيد وجهات صرف المنحة، كما تم استحداث خدمة الرسائل النصية عبر رقم 142 حيث يمكن للمواطن الاستعلام من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي، ليتم الرد عليه برسالة نصية تفيد بأحقيته أو عدم أحقيته في المنحة، وكذلك ميعاد وجهة الصرف.

يذكر أنه يتم صرف المرحلة الثانية من المنحة عبر منافذ الهيئة القومية للبريد من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 600 مدرسة تم تخصيصها بالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والتربية والتعليم كمنافذ صرف اضافية بهدف الحد من تكدسات المواطنين داخل مكاتب البريد.

وتناشد الهيئة القومية للبريد جميع المستفيدين من المنحة بضرورة عدم التزاحم على مكاتب البريد والالتزام بحدود المسافات الآمنة بين كل مواطن مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومى "سارية" لكل مستفيد وصورة منها واستخدام بطاقة البريد المصرى "Easy pay" مسبقة الدفع التى تم تسليمها لجميع المستفيدين من المنحة فى المرحلة الأولى فى صرف المرحلة الثانية عبر طرق الصرف المختلفة.