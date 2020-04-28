شكرا لقرائتكم خبر عن لازوردي للمجوهرات تُعيد تشغيل معارضها جزئياً باستثناء مكة المكرمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات عن إعادة فتح جزئي لمعارضها للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية باستثناء مكة المكرمة لمدة أسبوعين تبدأ من 29 أبريل الجاري حتى 13 مايو المُقبل.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن معارض البيع بالتجزئة التي سيتم إعادة تشغيلها جزئيًا سوف تلتزم بكافة التوجيهات الحكومية بخصوص فيروس "كورونا"، والمتعلقة بممارسات الصحة والسلامة العامة والتي ستشمل فحص لدرجة الحرارة واستخدام أقنعة الوجه الطبية وتعقيم اليدين وفرض حدود على عدد العملاء داخل المتاجر مع فرض استخدام أدوات الوقاية الشخصية بين جميع العاملين بكافة المعارض.

وأشارت الشركة، إلى أنه يتعذر عليها حالياً تحديد تأثير هذه التطورات على نتائجها المالية، على أن يتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.

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يُذكر أن الحكومة السعودية أصدرت أمراً ملكياً، في 26 أبريل الجاري، برفع منع التجول جزئياً، والسماح بإعادة فتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها - بما فيها المراكز التجارية (المولات) ابتداءً من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ، الموافق 29 أبريل الجاري وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو المُقبل، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.

وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي خسائر بلغ 17.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 17.7 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى تحقيق خسائر شاملة عائدة لمساهمي الشركة بلغت 5.9 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، مقابل دخل شامل بلغ 21.4 مليون ريال سعودي للعام 2018.