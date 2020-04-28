شكرا لقرائتكم خبر عن الأندلس العقارية تُعيد تشغيل مجمعاتها في ضوء تخفيف الإجراءات الاحترازية لاحتواء "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الأندلس العقارية عن إعادة فتح جزئي لجميع المجمعات والمراكز التجارية التابعة لها ولشركاتها التابعة والشقيقة خلال الفترة والأوقات المذكورة المُقررة من قبل الحكومة السعودية، مع التأكيد على التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية والإرشادات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة بخصوص فيروس "كورونا".

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن إغلاق الأنشطة التي لا تحقق الاشتراطات الاحترازية سوف تستمر في الإغلاق، وفقاً للأمر الملكي المشار إليه، كالمراكز الترفيهية ودور السينما وصالونات الحلاقة والمطاعم والمقاهي، وغيرها من الأنشطة المحددة من قبل الجهات المختصة.

هذا وستقوم الشركة، بالإعلان عن أي مستجدات بهذا الخصوص في حينها.

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يُذكر أن الحكومة السعودية أصدرت أمراً ملكياً، في 26 أبريل الجاري، برفع منع التجول جزئياً، والسماح بإعادة فتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها - بما فيها المراكز التجارية (المولات) ابتداءً من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ، الموافق 29 أبريل الجاري وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو المُقبل، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 64.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 48 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى نمو الإيرادات بنسبة 6.9%، مدعوماً بالنمو في إيرادات قطاعي التجزئة والمكاتب.