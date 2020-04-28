شكرا لقرائتكم خبر عن نمو المبيعات يدفع "فيبكو" لتحقيق أرباح بـ 4.2 مليون ريال بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها أرباحاً بلغت 4.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 2.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 5.8 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 3.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى نمو المبيعات بمعدل 31.6% نتيجة لزيادة الطلب على منتجات الشركة خلال الفترة بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات الشركة التابعة (شركة فبك للصناعة).

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كذلك انخفضت المصاريف العمومية والإدارية حيث كان يتم تحميل مصاريف الشركة التابعة على بند المصاريف العمومية والإدارية خلال فترة الربع الأول من العام المالي 2019م تماشياً مع المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، حيث انطلق التشغيل التجاري لشركة فبك للصناعة في الربع الثاني من العام 2019.

وارتفعت الإيرادات إلى 48.3 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 36.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 22.3 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 5.9 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2019 إلى ارتفاع الرسوم الحكومية (المقابل المالي للعمالة)، وزيادة تكلفة المبيعات للشركة التابعة بسبب التشغيل التدريجي للمصنع وذلك حتى الوصول للطاقه الإنتاجية المستهدفة، نظرا لانطلاق الإنتاج التجاري تدريجياً في بداية الربع الثاني من العام 2019.