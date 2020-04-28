شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ تتحول لتكبد الخسائر بالربع الأول بسبب الإيقاف الكامل لمجمعها الصناعي لشهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 1.8 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 257 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 1.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 478 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن تحقيق الخسائر خلال الربع الأول يعود إلى الإيقاف الكامل لمجمع الشركة الصناعي لفترة 60 يوماً ابتداءً من 1 مارس 2020، وذلك لإجراء الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة سابقاً.

كذلك ساهم هامش الربح السلبي للمنتجات المكررة وانخفاض هامش الربح للمنتجات البتروكيماوية نتيجة لضعف الطلب العالمي خلال فترة جائحة مرض فيروس كورونا 19 الى تحقيق مزيد من الخسائر.

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وتراجعت الإيرادات إلى 4.1 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 8.4 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 544 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 669 مليون ريال في العام 2018.

كذلك تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 439 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.016 مليار ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيماوية. شهد الربع الرابع من عام 2019 تدهوراً شديداً في أسعار السوق وكان لذلك تأثير سلبي على نتائج الشركة.

كذلك تسببت التنبؤات الاقتصادية العالمية السائدة وغير المؤكدة إلى جانب قلة الطلب على المنتجات في الضغط على أسعارها مسببة انخفاضاً أكثرعن المتوقع