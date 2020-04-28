شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التراجع قبيل انطلاق فعاليات اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، بفعل تباطؤ طلب المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، عقب قيام بعض الدول بتخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة فيروس كورونا ، يأتي هذا قبيل انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.2% إلى 1,692.30$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,713.25$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,717.09$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، ليبتعد عن أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,738.75$ للأونصة.

أعلنت بعض الدول ،منها إيطاليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة ،الشروع فى تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 ،الأمر الذي حسن من شهية المخاطرة لدي المستثمرين ، ودفع إلى صعود معظم أسواق الأسهم العالمية.

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وأدي غلق الاقتصاد الأمريكي منذ منتصف آذار/مارس الماضي إلى قيام 26.5 مليون شخص فى الولايات المتحدة بالتقدم رسميا للحصول على إعانة البطالة ،فمن المرجح أن يرتفع معدل البطالة الأمريكية إلى 16% فى نيسان/أبريل الجاري.

تبدأ فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

ويركز المستثمرين على بيان السياسة النقدية وتصريحات "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي ، بحثا عن أدلة جديدة تخص استمرار المركزي الأمريكي فى اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لدعم أكبر اقتصاد فى العالم للتغلب على التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1048.31 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.