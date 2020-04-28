شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل الارتفاع بفضل تخفيف إجراءات العزل العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بفضل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، عقب شروع بعض الدول ومنهم الولايات المتحدة فى تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.0858$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0828 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.0809$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.0727$.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار نزول مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بسبب تباطؤ طلب العملة كأفضل استثمار بديل.

تحسنت شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع مطلع تعاملات هذا الأسبوع ، مع شروع بعض الدول ومنهم الولايات المتحدة فى تخفيف إجراءات العزل العام وإعادة فتح الاقتصاديات المغلقة تدريجيا.

بدأت بعض الولايات الأمريكية فى تخفيف القيود على الحركة ،وتم السماح للسكان فى ولاية جورجيا بتناول الطعام فى المطاعم ومشاهدة الأفلام فى المسارح ،تأتي خطوات التخفيف رغم تحذير خبراء الصحة من أنه قد يكون من السابق لأوانه القيام بهذا الأمر.

فى إيطاليا التي لديها ثاني أكبر عدد وفيات ناجمة عن فيروس كوفيد19 فى العالم ،ستمسح الحكومة بإعادة فتح المصانع ومواقع البناء اعتبارا من 4 أيار/مايو المقبل ،فى أول خطوات إنهاء أطول فترة إغلاق عام فى أوروبا.